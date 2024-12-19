Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей инициаторов «плавучего квартала» в Галерной гавани

Василеостровский районный суд Петербурга назначил ООО «Марина» штраф в 100 тысяч рублей за правонарушение по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города 19 декабря.

Источник: Маори Мурр







Ранее стало известно, что арбитражный суд запретил ООО «Марина» проводить работы в акватории Галерной гавани Гребного порта. Запрет действует на время рассмотрения иска Невско-Ладожского бассейнового управления о расторжении договора водопользования. Вместе с тем расторжения договора аренды береговой линии добивается и комитет имущественных отношений. Оба ведомства посчитали нарушением строительство плавучих домов на территории, арендованной под благоустройство и яхт-клуб.

Комитет по охране памятников неоднократно обращался в суд с исками против ООО «Марина», требуя демонтировать несогласованные конструкции и очистить береговую линию от стройматериалов. «Плавучий квартал» компания решила развернуть прямо рядом с водонапорной башней XIX века, входящей в ансамбль памятника федерального значения «Галерная гавань Гребного порта». Очередной иск КГИОП был приостановлен на время разрешения вопроса о расторжении договоров аренды.

В ноябре в домах должностных лиц ООО «Марина» прошли обыски по делу о злостном нарушении судебного запрета на строительство в Галерной гавани, который был наложен на время рассмотрения иска КГИОП.