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Город Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей инициаторов «плавучего квартала» в Галерной гавани

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей инициаторов «плавучего квартала» в Галерной гавани

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2 комментария

Василеостровский районный суд Петербурга назначил ООО «Марина» штраф в 100 тысяч рублей за правонарушение по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города 19 декабря.

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Ранее стало известно, что арбитражный суд запретил ООО «Марина» проводить работы в акватории Галерной гавани Гребного порта. Запрет действует на время рассмотрения иска Невско-Ладожского бассейнового управления о расторжении договора водопользования. Вместе с тем расторжения договора аренды береговой линии добивается и комитет имущественных отношений. Оба ведомства посчитали нарушением строительство плавучих домов на территории, арендованной под благоустройство и яхт-клуб.

Комитет по охране памятников неоднократно обращался в суд с исками против ООО «Марина», требуя демонтировать несогласованные конструкции и очистить береговую линию от стройматериалов. «Плавучий квартал» компания решила развернуть прямо рядом с водонапорной башней XIX века, входящей в ансамбль памятника федерального значения «Галерная гавань Гребного порта». Очередной иск КГИОП был приостановлен на время разрешения вопроса о расторжении договоров аренды.

В ноябре в домах должностных лиц ООО «Марина» прошли обыски по делу о злостном нарушении судебного запрета на строительство в Галерной гавани, который был наложен на время рассмотрения иска КГИОП.

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Комментарии
2
Гость
58 минут
все правильно
Гость
38 минут
Петербург - не Амстердам и не Венеция, никакой лодочной культуры у нас никогда не будет. А рухлядь эту старую все равно через пару лет снесут и построят жилой комплекс федерального значения. Вопрос только в деньгах, никаких принципов.
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