Суд по иску КГИОП против строителя «плавучих домов» в Галерной гавани приостановлен

Судебный процесс по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) против ООО «Марина» с требованием демонтировать несогласованные сооружения и убрать стройматериалы в Галерной гавани приостановлен, сообщили «Фонтанке» в ведомстве 15 ноября. Вместе с тем продолжаются суды по искам комитета имущественных отношений и Невско-Ладожского бассейнового управления. «Плавучий квартал» продолжает постепенно расти.

В Галерной гавани заметили уже третий «плавучий дом» Источник: Дарья Козловская / Живем на Васильевском







«Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А56-80814/2024», — сказано в определении судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Архивное фото строительства плавучего дома в Галерной гавани Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»







При этом с ООО «Марина» взыскали 50 тысяч рублей. Компания обжалует штраф в апелляции.

В определении судьи речь о том, что нужно дождаться результатов иска о взыскании денежных средств от комитета имущественных отношений к ООО «Марина». Ранее ведомство заявляло о готовности через суд добиваться взыскания штрафа и расторжения договора аренды береговой линии в Галерной гавани с этой компанией. Предварительное заседание по иску КИО назначено на декабрь.

На время судебного процесса КГИОП удавалось добиться обеспечительных мер в виде запрета на строительство в Галерной гавани. Однако работы по отделке и сборке плавучих домов продолжались, на место выезжали приставы и чиновники. Еще в сентябре Федеральная служба судебных приставов по Петербургу и Ленобласти заявила о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта»).

Невско-Ладожское бассейновое водное управление обратилось с иском о расторжении договора водопользования в сентябре, ближайшее заседание назначено на декабрь.

Прекращения строительства плавучих домов и расторжения договоров аренды активно добивалась и администрация Василеостровского района, обращаясь в различные ведомства.

«Напомним, что между комитетом имущественных отношений и ООО „Марина“ заключен договор аренды для использования под благоустройство и организацию яхт-клуба. По факту выяснилось, что территория используется предпринимателем не для развития водных видов спорта и создания локаций для отдыха и прогулок на берегу с красивыми видами, как ожидалось», — подчеркивала в своей официальной группе в «ВК» администрация района.

Тем временем, по состоянию на середину ноября, в Галерной гавани появился уже третий плавучий дом — обратили внимание местные жители. Летом в процессе возведения был всего один.

КГИОП не оставляет попыток воздействовать на ситуацию.

«На основании материалов, поступивших в КГИОП из прокуратуры Василеостровского района Санкт‑Петербурга в ответ на обращение комитета, 07.11.2024 в отношении ООО „Марина“ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.13 КоАП РФ, и 11.11.2024 направлен в Василеостровский районный суд», — отмечают в КГИОП.

Ранее представители ООО «Марина» и связанной с ним компанией «Жизнь на воде» не раз заявляли, что считают свой проект плавучего квартала в Галерной гавани абсолютно законным и не собираются отказываться от него. Противодействие со стороны чиновников и местных депутатов они называли «политической гонкой».