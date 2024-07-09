«Идет политическая гонка». Инициатор строительства плавучих домов в Галерной гавани рассказала, что думает о претензиях Смольного

ООО «Марина», которое планирует поставить плавучие дома в Галерной гавани, готово судиться за право арендовать там береговую линию. Об этом «Фонтанке» сообщила директор компании Наталья Лукина
Администрация Василеостровского района ранее рассказала в своей официальной группе, что неоднократно жаловалась на действия ООО «Марина», которое якобы вместо благоустройства и яхтинга занимается проектом по строительству плавучих жилых домов. В результате районные чиновники получили ответ от СПб ГКУ «Имущество Петербурга» о том, что компании направлена претензия о расторжении договора.
«Действительно, в адрес арендатора земельного участка были направлены претензии о взыскании штрафов и расторжении договора. Если арендатор не оплатит штрафы и не подпишет соглашение о расторжении договора, СПб ГКУ «Имущество Петербурга» обратится в суд для принудительного взыскания штрафа и расторжения договора», — сообщили «Фонтанке»
Руководитель ООО «Марина» Наталья Лукина рассказывает, что компания еще не получила претензию от Смольного и не знает, какие аргументы там указаны. С тем, что плавучие дома каким-либо образом нарушают условия заключенного договора, директор общества не согласна.
«Мы будем отстаивать свою позицию. Мы уже выигрывали судебные тяжбы с комитетами правительства Петербурга, потому что мы ничего не нарушаем. Сейчас идет политическая гонка, очевидно, поэтому всем интересно раздувать это. Но не все жители настроены против. Некоторые — да, относятся скептически, потому что не понимают того, что мы делаем», — говорит Лукина.
Компания арендует у города часть береговой линии в Галерной гавани с
В 2022 году комитет имущественных отношений обратился в суд с требованием взыскать с арендатора
Параллельно с этим в 2022 году против ООО «Марина» судился комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). К процессу в качестве заинтересованного лица привлекли компанию «Жизнь на воде», которую создала Наталья Лукина, — это организация, которая непосредственно занимается созданием плавучих домов в Галерной гавани. Поскольку эта гавань является федеральным объектом культурного наследия, все строительные работы на этой территории должны быть согласованы с КГИОП. Комитет никаких домов и построек на понтонах там не согласовывал, поэтому требовал убрать все конструкции, ничего не строить без разрешения и благоустроить территорию. Этот судебный процесс был проигран, потому что ООО «Марина» доказало, что ее плавучие дома имеют статус маломерных судов. В июне
Чем закончится новая инициатива комитета по имуществу — пока неизвестно.
«Посмотрите на береговую линию в Галерной гавани. Мы арендуем там некоторые участки, остальным занимается город. Та часть, которую занимаем мы, чистая, обеспечен доступ к берегу и воде, всё расчищено. Со стороны же, которой занимается город, — заборы, всё завалено мусором. Но почему-то не нравимся мы», — говорит Наталья Лукина.
«Фонтанка» подробно рассказывала, что происходит в Галерной гавани в контексте строительства там домов на воде.