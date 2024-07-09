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    «Идет политическая гонка». Инициатор строительства плавучих домов в Галерной гавани рассказала, что думает о претензиях Смольного

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    14 комментариев

    ООО «Марина», которое планирует поставить плавучие дома в Галерной гавани, готово судиться за право арендовать там береговую линию. Об этом «Фонтанке» сообщила директор компании Наталья Лукина 9 июля. Накануне комитет имущественных отношений направил претензию о расторжении договора аренды.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Администрация Василеостровского района ранее рассказала в своей официальной группе, что неоднократно жаловалась на действия ООО «Марина», которое якобы вместо благоустройства и яхтинга занимается проектом по строительству плавучих жилых домов. В результате районные чиновники получили ответ от СПб ГКУ «Имущество Петербурга» о том, что компании направлена претензия о расторжении договора.

    «Действительно, в адрес арендатора земельного участка были направлены претензии о взыскании штрафов и расторжении договора. Если арендатор не оплатит штрафы и не подпишет соглашение о расторжении договора, СПб ГКУ «Имущество Петербурга» обратится в суд для принудительного взыскания штрафа и расторжения договора», — сообщили «Фонтанке» 8 июля в комитете по имуществу.

    Руководитель ООО «Марина» Наталья Лукина рассказывает, что компания еще не получила претензию от Смольного и не знает, какие аргументы там указаны. С тем, что плавучие дома каким-либо образом нарушают условия заключенного договора, директор общества не согласна.

    «Мы будем отстаивать свою позицию. Мы уже выигрывали судебные тяжбы с комитетами правительства Петербурга, потому что мы ничего не нарушаем. Сейчас идет политическая гонка, очевидно, поэтому всем интересно раздувать это. Но не все жители настроены против. Некоторые — да, относятся скептически, потому что не понимают того, что мы делаем», — говорит Лукина.

    Компания арендует у города часть береговой линии в Галерной гавани с 2008 года. В декабре 2017-го СПб ГКУ «Имущество Петербурга» расторгло договор в одностороннем порядке, аргументируя это тем, что ООО «Марина» заборами ограничивало для горожан доступ к воде. ГАТИ фиксировала соответствующие нарушения. Компания подала иск в Арбитражный суд и сначала проиграла судебный процесс, но по результатам апелляции в декабре 2018 года расторжение договора было отменено. Кассация тоже была в пользу ООО «Марина».

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    В 2022 году комитет имущественных отношений обратился в суд с требованием взыскать с арендатора 177,4 тысячи рублей штрафа — всё из-за тех же заборов. В 2021 году комитет по контролю за имуществом обнаружил на участке металлическое ограждение и ворота с калиткой. Это ограничивало доступ горожан к воде — нарушение зафиксировали. Однако суд отказал комитету в исковых требованиях, ООО «Марина» осталось при своём (судебные тяжбы длились до лета 2023 года).

    Параллельно с этим в 2022 году против ООО «Марина» судился комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). К процессу в качестве заинтересованного лица привлекли компанию «Жизнь на воде», которую создала Наталья Лукина, — это организация, которая непосредственно занимается созданием плавучих домов в Галерной гавани. Поскольку эта гавань является федеральным объектом культурного наследия, все строительные работы на этой территории должны быть согласованы с КГИОП. Комитет никаких домов и построек на понтонах там не согласовывал, поэтому требовал убрать все конструкции, ничего не строить без разрешения и благоустроить территорию. Этот судебный процесс был проигран, потому что ООО «Марина» доказало, что ее плавучие дома имеют статус маломерных судов. В июне 2024-го КГИОП вновь обратился в суд с аналогичным иском и добился обеспечительных мер на время судебного процесса: ООО «Марина» временно запретили строительные и другие работы, не согласованные с комитетом.

    Чем закончится новая инициатива комитета по имуществу — пока неизвестно.

    «Посмотрите на береговую линию в Галерной гавани. Мы арендуем там некоторые участки, остальным занимается город. Та часть, которую занимаем мы, чистая, обеспечен доступ к берегу и воде, всё расчищено. Со стороны же, которой занимается город, — заборы, всё завалено мусором. Но почему-то не нравимся мы», — говорит Наталья Лукина.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что происходит в Галерной гавани в контексте строительства там домов на воде.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Галерная гаваньСудПлавучие дома
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    Комментарии 14

    piterez09 Июл 2024 в 15:14
    Если город заключил договор аренды или отдал землю в пользование, то возникают вопросы к городу, для каких целей и на каких условиях? Расторжение договора всегда крайняя мера, применима только для грубых нарушений договора аренды. Арендатор всегда имеет более уязвимое положение, поскольку не является собственником земли и должен быть защищен от злоупотребления правом собственника.
    +0−0
    27703078709 Июл 2024 в 15:09
    в эту же гавань в 90х ,предприятие занимающееся работой с радиоактивными изотопами, сбрасывала отходы? ходят слухи что там еще можно найти участки радиоактивных загрязнений. А эти бодания с городом - больше похожи на удачный повод попиарить за дешево
    +0−0
    Zet09 Июл 2024 в 15:03
    чтобы пошло дело, нужно по паре-тройке домов подарить прокурорам, судьям и чиновникам горадминистрации...
    +0−0
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