«Идет политическая гонка». Инициатор строительства плавучих домов в Галерной гавани рассказала, что думает о претензиях Смольного

ООО «Марина», которое планирует поставить плавучие дома в Галерной гавани, готово судиться за право арендовать там береговую линию. Об этом «Фонтанке» сообщила директор компании Наталья Лукина 9 июля . Накануне комитет имущественных отношений направил претензию о расторжении договора аренды.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Администрация Василеостровского района ранее рассказала в своей официальной группе, что неоднократно жаловалась на действия ООО «Марина», которое якобы вместо благоустройства и яхтинга занимается проектом по строительству плавучих жилых домов. В результате районные чиновники получили ответ от СПб ГКУ «Имущество Петербурга» о том, что компании направлена претензия о расторжении договора.



«Действительно, в адрес арендатора земельного участка были направлены претензии о взыскании штрафов и расторжении договора. Если арендатор не оплатит штрафы и не подпишет соглашение о расторжении договора, СПб ГКУ «Имущество Петербурга» обратится в суд для принудительного взыскания штрафа и расторжения договора», — сообщили «Фонтанке» 8 июля в комитете по имуществу.



Руководитель ООО «Марина» Наталья Лукина рассказывает, что компания еще не получила претензию от Смольного и не знает, какие аргументы там указаны. С тем, что плавучие дома каким-либо образом нарушают условия заключенного договора, директор общества не согласна.



«Мы будем отстаивать свою позицию. Мы уже выигрывали судебные тяжбы с комитетами правительства Петербурга, потому что мы ничего не нарушаем. Сейчас идет политическая гонка, очевидно, поэтому всем интересно раздувать это. Но не все жители настроены против. Некоторые — да, относятся скептически, потому что не понимают того, что мы делаем», — говорит Лукина.



Компания арендует у города часть береговой линии в Галерной гавани с 2008 года . В декабре 2017-го СПб ГКУ «Имущество Петербурга» расторгло договор в одностороннем порядке, аргументируя это тем, что ООО «Марина» заборами ограничивало для горожан доступ к воде. ГАТИ фиксировала соответствующие нарушения. Компания подала иск в Арбитражный суд и сначала проиграла судебный процесс, но по результатам апелляции в декабре 2018 года расторжение договора было отменено. Кассация тоже была в пользу ООО «Марина».

Фото: Скриншот карты rgis.spb.ru Фото: Скриншот карты rgis.spb.ru Поделиться Поделиться





В 2022 году комитет имущественных отношений обратился в суд с требованием взыскать с арендатора 177,4 тысячи рублей штрафа — всё из-за тех же заборов. В 2021 году комитет по контролю за имуществом обнаружил на участке металлическое ограждение и ворота с калиткой. Это ограничивало доступ горожан к воде — нарушение зафиксировали. Однако суд отказал комитету в исковых требованиях, ООО «Марина» осталось при своём (судебные тяжбы длились до лета 2023 года).

Параллельно с этим в 2022 году против ООО «Марина» судился комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). К процессу в качестве заинтересованного лица привлекли компанию «Жизнь на воде», которую создала Наталья Лукина, — это организация, которая непосредственно занимается созданием плавучих домов в Галерной гавани. Поскольку эта гавань является федеральным объектом культурного наследия, все строительные работы на этой территории должны быть согласованы с КГИОП. Комитет никаких домов и построек на понтонах там не согласовывал, поэтому требовал убрать все конструкции, ничего не строить без разрешения и благоустроить территорию. Этот судебный процесс был проигран, потому что ООО «Марина» доказало, что ее плавучие дома имеют статус маломерных судов. В июне 2024-го КГИОП вновь обратился в суд с аналогичным иском и добился обеспечительных мер на время судебного процесса: ООО «Марина» временно запретили строительные и другие работы, не согласованные с комитетом.



Чем закончится новая инициатива комитета по имуществу — пока неизвестно.



«Посмотрите на береговую линию в Галерной гавани. Мы арендуем там некоторые участки, остальным занимается город. Та часть, которую занимаем мы, чистая, обеспечен доступ к берегу и воде, всё расчищено. Со стороны же, которой занимается город, — заборы, всё завалено мусором. Но почему-то не нравимся мы», — говорит Наталья Лукина.

«Фонтанка» подробно рассказывала, что происходит в Галерной гавани в контексте строительства там домов на воде.