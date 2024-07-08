С застройщиком плавучего квартала в Галерной гавани расторгают договор аренды береговой линии

Администрация Василеостровского района добилась запуска процесса расторжения договора аренды береговой линии в Галерной гавани с ООО «Марина», которая строит там плавучие дома, обратила внимание «Фонтанка» 8 июля. Это усложнит жизнь инициаторам квартала на воде, но не ставит точку в вопросе.

Компания арендовала земельные участки в Галерной гавани через комитет имущественных отношений с 2008 года. Отдельно был заключен договор водопользования с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением. ООО «Марина» изначально планировало строить в Галерной гавани дома на понтонах и с 2017 года начало сотрудничать в этом направлении с компанией «Жизнь на воде» (УК «Управление морскими объектами»). Разработан специальный сайт, запущен поиск покупателей: один будущий плавучий дом предлагается купить по цене от 19,8 миллиона рублей. В 2024 году начались энергичные работы по созданию этих домов: в ближайший месяц должен был быть готов первый. Всего «Марина» планировала разместить в акватории гавани 250 «маломерных судов».

Фото: читатель «Фонтанки» Егор Фото: читатель «Фонтанки» Егор Фото: читатель «Фонтанки» Егор Поделиться Поделиться





«Напомним, что между комитетом имущественных отношений и ООО "Марина" заключен договор аренды для использования под благоустройство и организацию яхт-клуба. По факту выяснилось, что территория используется предпринимателем не для развития водных видов спорта и создания локаций для отдыха и прогулок на берегу с красивыми видами, как ожидалось. А для строительства и дальнейшей продажи домов на понтонах, рекламируемых как "полноценная недвижимость", и при этом по документам проходящих как "маломерные суда и прочие плавсредства" (на основании формальных признаков)», — сказано в заявлении администрации Василеостровского района.



После нескольких обращений районных чиновников в разные комитеты и ведомства комитет имущественных отношений решил направить претензию ООО «Марина», оштрафовать его и расторгнуть с ним договор аренды.

По сути это означает, что компания больше не будет иметь права использовать береговую линию для строительных работ и стройматериалов, но остается договор водопользования акваторией Галерной гавани. О его расторжении ничего не сообщалось. Невско-Ладожское бассейновое водное управление, которое курирует акваторию, обладает федеральным статусом.

Не дожидаясь результата бюрократических процедур, жители и муниципалы старались физически помешать компании строить дома на воде, в частности, вызывая на место полицию.

Происходящим крайне недоволен и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП), поскольку Галерная гавань — объект культурного наследия федерального значения. Комитет дважды обращался в суд с требованием прекратить несогласованные работы, очистить берег от строительных материалов и восстановить благоустройство. Сейчас на рассмотрении в арбитражном суде второй иск, в рамках которого наложены обеспечительные меры — запрет строительных и других работ для ООО «Марина» на указанной территории.

Участки, которые арендовало ООО «Марина» Фото: скриншот карты rgis.spb.ru Участки, которые арендовало ООО «Марина» Фото: скриншот карты rgis.spb.ru Поделиться Поделиться





После жалоб жителей на строительство плавучих домов обратила внимание Северо-Западная транспортная прокуратура. А в июле ситуацию поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Представители проекта жилого квартала на воде тем временем заверяли, что действуют исключительно в рамках закона, поскольку будущие плавучие дома обладают статусом маломерных судов.

«Островитяне и так обделены достаточным по нормативам количеством зеленых уголков и мест отдыха у воды в сравнении с жителями других районов, у нас также самая большая плотность населения. Поэтому нежданной и непрошенной плавучей деревне василеостровцы не рады объективно. А в 2027 году в планах у районной администрации — благоустройство сквера вдоль берега и Галерного проезда. Концепция предполагает, что с благоустроенной набережной василеостровцы будут любоваться исторической акваторией с 300-летней историей», — резюмирует администрация Василеостровского района.

Обновление. 18:50 Комитет имущественных отношений сообщил «Фонтанке», что ООО «Марина» еще может бороться за право реализовать свой проект.