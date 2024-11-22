Обыски прошли у инициаторов «плавучего квартала» в Галерной гавани

В домах должностных лиц ООО «Марина» 22 ноября прошли обыски, связанные с нарушением запрета на строительство в Галерной гавани, сообщили «Фонтанке» представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
«Обыски были проведены с целью изъятия документации, имеющей значение для уголовного дела. Они состоялись по семи адресам мест жительства фигурантов», - отмечают в ФССП.
Сейчас дознаватели Василеостровского РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу допрашивают фигурантов уголовного дела по признакам преступления ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта»).
Запрет на строительство в Галерной гавани был наложен в июне в качестве обеспечительной меры во время судебного процесса по иску комитета по охране памятников (КГИОП). Ведомство требовало от ООО «Марина» прекратить несогласованное строительство плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения, а также убрать строительные материалы, рекламные баннеры и привести в порядок береговую зону.
Фактически не обращая на это внимания, компания продолжила строить плавучие дома. Проверяющие фиксировали нарушение запрета, о возбуждении соответствующего уголовного дела стало известно 25 сентября.
Вместе с тем комитет имущественных отношений обратился в суд с требованием взыскать штраф с ООО «Марина» за нарушение правил аренды участка (он был арендован под яхт-клуб и благоустройство территории), а также расторгнуть договор. На добровольное расторжение договора аренды компания не согласилась.
Судебный процесс по иску КГИОП был приостановлен, поскольку требования комитета имущественных отношений суд расценил как аналогичные. На ООО «Марина» наложен штраф в 50 тысяч рублей за нарушение запрета суда.
В суд также обратилось Невско-Ладожское бассейновое управление с иском о расторжении договора водопользования.
По ситуации на ноябрь местные жители наблюдали в гавани три «плавучих дома».
Объектом культурного наследия федерального значения в Галерной гавани признан ансамбль построек XVIII–XIX веков. Его строительство началось еще при Петре I, под руководством архитектора Доменико Трезини.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.