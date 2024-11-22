Обыски прошли у инициаторов «плавучего квартала» в Галерной гавани

«Обыски были проведены с целью изъятия документации, имеющей значение для уголовного дела. Они состоялись по семи адресам мест жительства фигурантов», - отмечают в ФССП.

Сейчас дознаватели Василеостровского РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу допрашивают фигурантов уголовного дела по признакам преступления ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта»).

Запрет на строительство в Галерной гавани был наложен в июне в качестве обеспечительной меры во время судебного процесса по иску комитета по охране памятников (КГИОП). Ведомство требовало от ООО «Марина» прекратить несогласованное строительство плавучих домов на территории объекта культурного наследия федерального значения, а также убрать строительные материалы, рекламные баннеры и привести в порядок береговую зону.