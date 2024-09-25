На стройке плавучего квартала в Галерной гавани возвели уголовное дело

Строительство плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове, которое не удавалось затормозить властям, дало старт уголовному делу. Об этом «Фонтанке» 25 сентября сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Как уточнили в пресс-службе, дознаватели приставов возбудили дело по второй части статьи 315 УК — «Злостное неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Под следствием должностные лица ООО «Марина», арендующей береговую линию в Галерной гавани рядом с водонапорной башней XIX века и «в хвосте» акватории, рядом со сквером «Малые гаванцы». Компания продолжала возводить плавучие дома, несмотря на запрет Арбитражного суда строить на территории объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта».

«Марина» арендовала акваторию, перезаключая договор, с 2008 года. На компанию были возложены обязательства по уходу за береговой линией и сохранению ее исторического облика. Это не помешало строительству. Стройматериалы и баннер с описанием будущего плавучего квартала появились на берегу весной 2024 года. Застройщик сравнил свою идею со свершениями Петра I, но инициатива нашла отклик не у всех. В ходе общественной кампании ситуацией в гавани заинтересовалась транспортная прокуратура, против строительства выступила районная администрация.