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    С инициаторами строительства плавучих домов в Галерной гавани расторгают договор водопользования

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    5 комментариев
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Невско-Ладожское бассейновое водное управление обратилось в суд с иском о расторжении договора водопользования с ООО «Марина» — сообщило ведомство в ответ на запрос регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». 2 сентября документ опубликовала глава регионального отделения Надежда Тихонова. Расторжение договора сделает невозможным строительство плавучих домов в Галерной гавани. Предполагалось, что они станут дополнением к яхт-клубу ООО «Марина».

    «В Невско-Ладожское БВУ поступило письмо из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), которым сообщалось, что «Галерная гавань Гребного порта» является объектом культурного наследия федерального значения <...> и использование участка акватории водного объекта с целью размещения в части акватории ансамбля плавательных средств приводит к искажению его исторического облика и утрате им историко-культурной ценности, что является недопустимым и противоречащим требованиям сохранения и использования объектов культурного наследия», — аргументирует свою позицию Невско-Ладожское бассейновое управление.

    Ведомство отмечает, что ООО «Марина» исправно платило за использование акватории, но риски для объекта культурного наследия обязывают инициировать расторжение договора. Управление обратилось с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти «в связи с существенным изменением обстоятельств». Компания арендовала акваторию в Галерной гавани, перезаключая договор, с 2008 года.

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    В июле стало известно о том, что инициирована процедура расторжения контракта и на аренду береговой линии в Галерной гавани. Комитет имущественных отношений направил ООО «Марина» соответствующую претензию, после чего был твердо намерен обратиться в суд, если компания не согласится уйти добровольно.

    Ранее, в июне, в суд обратился КГИОП с требованием освободить Галерную гавань от несогласованных построек и стройматериалов. По этому иску были наложены обеспечительные меры — запрет что-либо строить до завершения суда. Два года назад комитет обращался в суд с похожим иском против ООО «Марина» из-за двухэтажного здания на воде, но тогда его признали плавательным средством.

    Постройка в Галерной гавани, сноса которой пытался добиться КГИОП в 2020 году
    Постройка в Галерной гавани, сноса которой пытался добиться КГИОП в 2020 годуФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Общественная кампания против «плавучего квартала» в Галерной гавани проходит при активном участии главы МО «Гавань» Нэлли Вавилиной. Именно она писала обращения по этому поводу в прокуратуру и другие ведомства, а также следит за судебными процессами против ООО «Марина». В ходе общественной кампании ситуацией в гавани заинтересовалась транспортная прокуратура, против строительства выступила администрация Василеостровского района.

    Директор ООО «Марина» Наталья Лукина называла происходящее «политической гонкой» и настаивала на том, что никаких законов и условий договоров компания не нарушает.

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Постройка в Галерной гавани, сноса которой пытался добиться КГИОП в 2020 году
    Постройка в Галерной гавани, сноса которой пытался добиться КГИОП в 2020 годуФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

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    Невско-Ладожское бассейновое водное управлениеООО МаринаГалерная гаваньПлавучие дома
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    Комментарии 5

    sektor702 Сен 2024 в 15:23
    Ну и хорошо
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