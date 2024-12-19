Галька, рыбы и коралловые рифы. «Остров фортов» откроет еще одну детскую площадку

Под крышей Музея военно-морской славы на территории «Острова фортов» в Кронштадте открывается новая детская площадка. Она будет бесплатной и заработает 22 декабря.
Площадка разбита на шесть тематических зон, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АНО «Остров фортов». В «тихой» дети могут рисовать и творить — там разместили пуфы и детские столики. В зоне морского рельефа можно лазить по матам разного размера. Есть еще горка с пандусами, зацепами и небольшими террасами. А также пирамидка для лазания (она тоже с горкой) и домик-ракушка для игр в прятки.
Остальное пространство занимают свободные зоны — с пуфами, детскими качалками, бизибордами, магнитными и меловыми досками.
Вся площадка выполнена в морском стиле. Ее украсили корабельными штурвалами и арт-объектами в виде медуз. Игровые элементы тоже соответствуют теме: пуфы имитируют морскую гальку, маты — коралловые рифы, детские качалки — рыб.
Попасть на площадку можно бесплатно, она будет работать в те же часы, что и музей. Оборудование рассчитано на детей в возрасте от 3 до 12 лет. Но есть условие: за ребятами должны присматривать взрослые. Для них рядом с площадкой работает кафе.
В эти выходные в музейно-историческом парке «Остров фортов» начнется фестиваль «Зима в Кронштадте». 22 декабря на площади парка откроют главную морскую елку страны. Во время праздников на территории пространства будет работать тюбинговая горка, для гостей проведут мастер-классы, анимационные программы и рождественскую ярмарку. 3, 4 и 5 января в Музее военно-морской славы пройдут бесплатные елки для детей военнослужащих.