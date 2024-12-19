«Объезжайте!» На Пражской перекрыто движение из-за прорыва горячей воды

Госавтоинспекция перекрыла движение из-за коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга 19 декабря.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, временно не проехать по Пражской улице от проспекта Славы в сторону улицы Турку.
«Госавтоинспекция рекомендует выбирать пути объезда с учетом временных ограничений и по возможности воспользоваться общественным транспортом», — добавляют в главке.
Горячая вода, которая вылилась на проезжую часть, потеснила и общественный транспорт. В объезд следуют троллейбусы № 36, 42 и автобусы № 57, 116.
Последствия аварии ликвидируют специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга». Ход ремонтных работ, а также фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле прокуратуры Фрунзенского района.
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