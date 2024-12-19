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Происшествия «Объезжайте!» На Пражской перекрыто движение из-за прорыва горячей воды

«Объезжайте!» На Пражской перекрыто движение из-за прорыва горячей воды

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3 комментария

Госавтоинспекция перекрыла движение из-за коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга 19 декабря.

Источник:

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, временно не проехать по Пражской улице от проспекта Славы в сторону улицы Турку.

«Госавтоинспекция рекомендует выбирать пути объезда с учетом временных ограничений и по возможности воспользоваться общественным транспортом», — добавляют в главке.

Источник:

Горячая вода, которая вылилась на проезжую часть, потеснила и общественный транспорт. В объезд следуют троллейбусы № 36, 42 и автобусы № 57, 116.

Последствия аварии ликвидируют специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга». Ход ремонтных работ, а также фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле прокуратуры Фрунзенского района.

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Прорыв трубы Коммунальная авария Авария на теплосети
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Комментарии
6
279105986
5 минут
интересно, а где деньги, которые должны выделять на поддержание всего этого в рабочем состоянии...
282904679
8 минут
Там же в прошлом году прорыв был!
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