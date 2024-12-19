Прорыв тормозит Пражскую улицу. Движение троллейбусов отведено, ползёт только жижа

Коммунальная авария во Фрунзенском районе Петербурга добавила трудностей тем, кто торопится по делам утром 19 декабря. Водители предупреждают: «Объезжайте», общественный транспорт также меняет маршрут.
О прорыве трубы на пересечении улиц Пражской и Турку «Фонтанке» в девятом часу утра сообщил читатель. Дорожную ситуацию описал кратко: «Коллапс». О сложностях на проезжей части предупреждают и в «Яндекс.картах»: «мгла», «парит кипяток, грязная жижа движется в сторону Бухарестской». По словам местных жителей, разлив воды остановил троллейбус, после движение на Пражской улице перекрыли.
В «Горэлектротрансе» сообщили, что на Пражской улице у улицы Турку с 8:15 отведено движение троллейбусов. Маршруты № 36, 42 следуют по Софийской улице. На месте ЧП образовалась пробка.
«В связи с невозможностью проезда по Пражской ул. трассы автобусных маршрутов № 57, 116 временно изменены», — уточняет Организатор перевозок.
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