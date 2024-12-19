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Происшествия Прорыв тормозит Пражскую улицу. Движение троллейбусов отведено, ползёт только жижа

Прорыв тормозит Пражскую улицу. Движение троллейбусов отведено, ползёт только жижа

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9 комментариев

Коммунальная авария во Фрунзенском районе Петербурга добавила трудностей тем, кто торопится по делам утром 19 декабря. Водители предупреждают: «Объезжайте», общественный транспорт также меняет маршрут.

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О прорыве трубы на пересечении улиц Пражской и Турку «Фонтанке» в девятом часу утра сообщил читатель. Дорожную ситуацию описал кратко: «Коллапс». О сложностях на проезжей части предупреждают и в «Яндекс.картах»: «мгла», «парит кипяток, грязная жижа движется в сторону Бухарестской». По словам местных жителей, разлив воды остановил троллейбус, после движение на Пражской улице перекрыли.

Источник:

В «Горэлектротрансе» сообщили, что на Пражской улице у улицы Турку с 8:15 отведено движение троллейбусов. Маршруты № 36, 42 следуют по Софийской улице. На месте ЧП образовалась пробка.

«В связи с невозможностью проезда по Пражской ул. трассы автобусных маршрутов № 57, 116 временно изменены», — уточняет Организатор перевозок.

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Комментарии
9
Danik
37 минут
Наверно, тоже метро строят! И опять жижа прорвалась! 89 станций! Беглов подземный страшен!)
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Всё идёт по плану.
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