Петербурженка получила удар дверью на входе в метро и умерла

Жительница Невского района при входе в вестибюль станции метро «Пролетарская» получила травму, которая впоследствии оказалась смертельной.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне около часа дня 39-летняя петербурженка получила удар дверью в метро. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы.

В пресс-службе Петербургского метрополитена сообщили, что пассажирке стало плохо при входе в здание и она упала. «Сотрудники оперативно подошли к упавшему пассажиру и вызвали скорую помощь», — уточнили там.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, однако, по данным «Фонтанки», через несколько часов она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда.