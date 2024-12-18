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Происшествия Петербурженка получила удар дверью на входе в метро и умерла

Петербурженка получила удар дверью на входе в метро и умерла

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30 комментариев

Жительница Невского района при входе в вестибюль станции метро «Пролетарская» получила травму, которая впоследствии оказалась смертельной.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне около часа дня 39-летняя петербурженка получила удар дверью в метро. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы.

В пресс-службе Петербургского метрополитена сообщили, что пассажирке стало плохо при входе в здание и она упала. «Сотрудники оперативно подошли к упавшему пассажиру и вызвали скорую помощь», — уточнили там.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, однако, по данным «Фонтанки», через несколько часов она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда.

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Комментарии
30
Игорь Протасов
36 минут
Зачем нужна "оплата лицом", когда элементарных удобств и безопасности нет? Самооткрывающиеся двери с фотоэлементом никак не поставить? Позорище!
Игорь Протасов
43 минуты
А где ваши хвалёные технологии? Искусственный Интеллект? Нейросети? Установить самооткрывающиеся двери с фотоэлементами слабо?
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