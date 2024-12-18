«Не очень хорошая идея»: спецпосланник Трампа по Украине прокомментировал убийство генерала Игоря Кириллова

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России, является неразумным шагом со стороны Украины. Такое мнение высказал 18 декабря в интервью ведущему телеканала Fox News Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность спецпосланника по Украине и России.

«Я бы сказал, что есть правила ведения войны и определенные вещи, которые вы просто не делаете <…> не убиваете раненых солдат на поле боя, не должны убивать некомбатантов. Когда вы убиваете важных генералов в их родном городе… я не думаю, что это действительно умно», — сказал Келлог и добавил, что, по его мнению, это «не очень хорошая идея».

В то же время, по мнению Келлога, и Россия, и Украина, готовы к переговорам, а Трамп — стать посредником. «Я думаю, у него есть видение того, как это сделать. У него есть энергия, чтобы это сделать. И я думаю, что он на самом деле готов в конечном итоге объединить обе стороны и поговорить», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее стало известно, что Келлог в начале января посетит Киев и несколько других европейских столиц в рамках усилий по прекращению российско-украинского конфликта.

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».