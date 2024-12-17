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Политика Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог готовится к первому турне. В Москву заезжать не планирует

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог готовится к первому турне. В Москву заезжать не планирует

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6 комментариев

Спецпредставитель избранного президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января посетит Киев и несколько других европейских столиц в рамках усилий по прекращению конфликта. Об этом 17 декабря сообщает Reuters.

Отставной генерал-лейтенант Келлог не планирует посещать Москву во время этой поездки, сообщили источники издания. Вместо этого он посетит высших руководителей в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж. Планирование поездки всё еще находится на стадии завершения, и маршрут может измениться.

Как сообщается, встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах. Тем не менее запланированная поездка демонстрирует срочность, которую избранный президент придал прекращению конфликта на Украине.

Трамп обещает остановить конфликт в течение 24 часов после вступления в должность, если не раньше.

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
49 минут
и в чём новость.
Гость
29 минут
Вот пусть и дальше там катается, пока Россия не дойдёт до западной руины. Оставшиеся территории вполне можно превратить в нейтральную пустошь.
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