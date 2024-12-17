Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Главное к этому часу

«Трагически ушел из жизни выдающийся человек. <…> Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились», — написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.