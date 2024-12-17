Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Главное к этому часу

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Что известно об этом — в материале «Фонтанки».
Взрыв бомбы в жилом квартале в Москве
Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, бомба была заложена в «самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома».
«Я смотрела телевизор, потом услышала… это в 6:12 утра было», — рассказала журналистам одна из жительниц дома на Рязанском проспекте. «Все проснулись, мне кажется. Взрыв был в 6 утра, в 06:10. Знали, что машина приезжает, да. Неприметная. То „Камри“, то „Форд“», — поделился с MSK1.RU мужчина с собакой.
В результате взрыва погиб и помощник Кириллова.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и оперативные службы. Территория вокруг жилого дома оцеплена. С места происшествия изъяли компоненты СВУ, служебный автомобиль погибшего направили на экспертизу. Правоохранители задействовали робота-сапера, сообщает РИА Новости.
Несколько автомобилей, припаркованных рядом с местом взрыва, получили повреждения. Также оказались выбиты стекла в подъезде, передает ТАСС. Из-за взрыва нарушено остекление дома с 1 по 4-й этажи.
Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов тротила, пишет ТАСС, по данным РБК — более 100 граммов.
Смерть генерал-лейтенанта Кириллова квалифицировали как теракт
Изначально следователи возбудили уголовное дело об убийстве, затем к 105-й статье добавились и две другие — теракт (205 УК РФ) и незаконный оборот оружия и боеприпасов (222 УК).
Председателю СК Александру Бастрыкину уже доложено о первоначальных установленных обстоятельствах теракта, глава ведомства дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Как официальные лица отреагировали на смерть Кириллова
«Трагически ушел из жизни выдающийся человек. <…> Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились», — написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сегодня утром в результате взрыва погиб мой друг и настоящий патриот Отечества Игорь Кириллов. Он всегда был там, где нужен Родине. Разоблачал операции иностранных спецагентов в Сирии и на Украине», — заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
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