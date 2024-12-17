Reuters: Украина признала причастность к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Reuters.

«Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ — дело рук СБУ», — заявил источник агентства в Киеве.

Украина обвинила российского генерал-лейтенанта в том, что он якобы отдал приказ о применении химического оружия против украинских военнослужащих. Тем не менее источник Reuters не предоставил каких-либо доказательств своего заявления.

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».