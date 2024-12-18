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Происшествия Камера сняла, как вспыхнул военкомат в центре Петербурга. Поджигатель таился за мусорными баками

Камера сняла, как вспыхнул военкомат в центре Петербурга. Поджигатель таился за мусорными баками

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29 комментариев

Поджигатель с «коктейлями Молотова» попал не только в дверь военкомата Центрального района Петербурга, но и на записи камер наблюдения. Он был успешнее предшественника, которому в прошлом году не удалось устроить пожар с первого раза.

Судя по записи, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки» 18 декабря, мужчина в капюшоне накануне вечером готовился к поджогу, укрывшись за контейнерами с мусором, которые стояли на улице Чайковского, 53. Бутылки с горючим он метал дважды, дверь загорелась сразу.

Наблюдать за последствиями поджигатель не стал и попытался сбежать, за ним бросились очевидцы. По горячим следам был задержан 24-летний житель Сестрорецка. Полицейским он рассказал, что устроить поджог его убедили в мессенджере, обещая привлечь к ответственности мошенников.

Военкомат на улице Чайковского подвергается атаке не впервые. 31 июля 2023 года прохожие наблюдали за действиями 53-летнего Александра Перова*, который не с первого раза, но всё же поджёг дверь. Уголовное дело тогда возбудили по статье об умышленном повреждении имущества, позже его переквалифицировали на теракт. По словам обвиняемого, на дурное его толкнул человек, который в мессенджере представлялся сотрудником ФСБ и за помощь в расследовании обещал списать кредиты. В июне этого года обвиняемого госпитализировали из изолятора в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

*Росфинмониторинг внес Александра Перова в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Комментарии
29
В_Ф
5 часов
Зачем они вообще этим страдают? Как это может изменить систему? Которая эти двери восстановит за наш же счёт, да ещё и украдут столько же.
NSE
6 часов
А зачем "за ним бросились очевидцы"? Им военкомат жалко?
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