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Происшествия Стали известны подробности поджога военкомата в центре Петербурга

Стали известны подробности поджога военкомата в центре Петербурга

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18 комментариев

Молодого петербуржца, задержанного после поджога военкомата на улице Чайковского, вели на преступление через Telegram. Ему обещали решение проблем.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 18 декабря возбуждения уголовного дела ждёт житель Сестрорецка. Накануне, за месяц до своего 25-летия, он доверился собеседникам в мессенджере, обещавшим привлечь к ответственности мошенников. Условием для этого, со слов задержанного, был поджог.

Информация о том, что в военный комиссариат Центрального района полетела бутылка с горючим, поступила в полицию незадолго до семи часов вечера. Дверь удалось потушить без привлечения пожарных. Охрану военкомата усилили. Метателя бутылки задержали по горячим следам. По предварительным данным, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов раньше он не попадал.

16 декабря в Ленобласти задержали студентку, устроившую фейерверк в отделении банка, и школьника, которому вменяют попытку поджога почты. Оба рассказывают, что выполняли чужие инструкции. По словам девушки, с пиротехникой в банк она пришла после того, как была обманута на 100 тысяч рублей.

Полиция Петербурга предупреждала о мошеннической схеме, в которой аферисты сперва похищают сбережения россиян, а затем предлагают им совершить преступление, превращая в подобие «биодрона».

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Поджог Пожар в Петербурге Поджог военкомата
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Комментарии
18
ДЕД
1 час
///Охрану военкомата усилили/// Ну слава Богу...
282556445
1 час
Надо усилить охрану Кремля, там самое дорогое.
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