Школьника задержали после огненного покушения на почту в Тихвине

Девятиклассник с пятилитровой канистрой горючего уехал в отдел полиции после попытки поджечь отделение «Почты России» в Тихвинском районе Ленобласти. Чужое имущество спасали очевидцы. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 декабря.

О покушении на почтовое отделение в первом микрорайоне Тихвина в полицию сообщили накануне около половины девятого вечера. Звонивший рассказал о незадавшемся поджоге и подростке, которого остановили очевидцы.

Объясняться с сотрудниками правоохранительных органов пришлось 15-летнему местному жителю. Он утверждает, что поджечь горючее пытался, выполняя чужую инструкцию.

Подростка задержали на двое суток по подозрению в покушении на умышленное повреждение чужого имущества.

О чужой воле, толкнувшей на поджог, накануне вечером полицейским говорила и 20-летняя студентка. Она устроила фейерверк в банке Гатчины, лишившись 100 тысяч рублей после общения с неизвестными в мессенджере.