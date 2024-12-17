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Происшествия Школьника задержали после огненного покушения на почту в Тихвине

Школьника задержали после огненного покушения на почту в Тихвине

1 772
4 комментария

Девятиклассник с пятилитровой канистрой горючего уехал в отдел полиции после попытки поджечь отделение «Почты России» в Тихвинском районе Ленобласти. Чужое имущество спасали очевидцы. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 декабря.

О покушении на почтовое отделение в первом микрорайоне Тихвина в полицию сообщили накануне около половины девятого вечера. Звонивший рассказал о незадавшемся поджоге и подростке, которого остановили очевидцы.

Объясняться с сотрудниками правоохранительных органов пришлось 15-летнему местному жителю. Он утверждает, что поджечь горючее пытался, выполняя чужую инструкцию.

Подростка задержали на двое суток по подозрению в покушении на умышленное повреждение чужого имущества.

О чужой воле, толкнувшей на поджог, накануне вечером полицейским говорила и 20-летняя студентка. Она устроила фейерверк в банке Гатчины, лишившись 100 тысяч рублей после общения с неизвестными в мессенджере.

В полиции предупреждали, что мошенники нередко превращают своих жертв в подобие «биодрона» и, выманив деньги, толкают их на преступления.

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Комментарии
4
169991062
1 час
у меня одного ощущение, что выросло поколение дебилов, зато успешно сдавших ЕГЭ...???
Гость
1 час
Тихвин через день в сводках, городишко то мелкий, что не могут уследить за людишками.
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