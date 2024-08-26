Что такое «биодрон» и как не попасть на новую схему мошенников — объяснили в полиции Петербурга

Полиция Петербурга 26 августа предупредила о новой мошеннической схеме, в которой аферисты сперва похищают сбережения россиян, а затем предлагают им совершить преступление.



Поначалу мошенники действуют по стандартной схеме: представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых структур, а затем вынуждают человека расстаться со своими сбережениями или деньгами, взятыми в кредит.

Затем они под благовидными основаниями предлагают жертве совершить преступление в обмен на похищенные деньги: стать посредником в другой мошеннической схеме либо поджечь конкретное здание или авто.