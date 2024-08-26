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    Что такое «биодрон» и как не попасть на новую схему мошенников — объяснили в полиции Петербурга

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    Полиция Петербурга 26 августа предупредила о новой мошеннической схеме, в которой аферисты сперва похищают сбережения россиян, а затем предлагают им совершить преступление.

    Поначалу мошенники действуют по стандартной схеме: представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовых структур, а затем вынуждают человека расстаться со своими сбережениями или деньгами, взятыми в кредит.

    Затем они под благовидными основаниями предлагают жертве совершить преступление в обмен на похищенные деньги: стать посредником в другой мошеннической схеме либо поджечь конкретное здание или авто.

    «Манипулируя чувствами и эмоциями обманутого человека, аферисты превращают его в подобие «биодрона», безропотно ведомого чужим преступным умыслом», — сообщили в полиции.

    В итоге жертва теряет не только деньги, но и свободу за совершенное преступление.

    При малейшем подозрении на мошенничество людям рекомендуют сразу же обращаться в полицию.

    «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге задержали швею, которая ночью подожгла пять машин. Женщина стала жертвой мошенников. Аферисты, действуя от имени ФСБ, объясняли ей, что она идет на преступление «во благо страны».

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