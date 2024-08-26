Не хотела, но они говорили: работайте! После ночи горящих машин в Петербурге задержана швея, которую уговаривали именем ФСБ

Полиция нашла, кто ответственен за ночь горящих машин в Петербурге. По пяти адресам обманутую швею с канистрой бензина гоняли телефонные мошенники, говорившие, что на этом её кошмар не закончится.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа , подозрительное поведение женщины привлекло внимание наряда патрульно-постовой службы на Республиканской улице в ночь на воскресенье. Перед этим в полицию Красногвардейского района поступила информация о горящих автомобилях на Заневском проспекте и Республиканской улице.



Причастность задержанной уроженки Калмыкии к этим пожарам выяснилась быстро. Как оказалось, непосредственное отношение она имеет и к другим поджогам, случившимся ночью 25 августа .



По данным «Фонтанки», 47-летняя женщина работает швеёй и живёт в Красносельском районе. На допросе выяснилось, что она стала жертвой дистанционного мошенничества. Аферисты установили с ней связь в конце июля через «Телеграм» под видом руководителя. Дальше разговор вели будто бы следователи, убеждавшие, что со счетами собеседницы творится неладное, например деньги уходят террористам. По указке голосов в трубке женщина обошла банки, набрав кредитов на 1,7 млн рублей, а дальше вынужденно согласилась поучаствовать в оперативной работе.



Как она утверждает, подробности узнала, только приехав на первый адрес с канистрой бензина. Всего, по её словам, поджечь пришлось пять машин в пяти местах, но огонь распространился и повредил всего семь автомобилей, некоторые ремонту уже не подлежат.



«Я протестовала, но они сказали, что это на благо страны. <…> Объяснили, что присутствуют сотрудники ФСБ. Потом говорили новый адрес — надо было ехать снова. После второго или третьего раза я уже практически истерила, сказала, что не могу, что это неправильно, давайте по-другому решим вопрос. В тот момент уже фээсбэшник со мной связался и сказал: "Это правильно, надо, давайте завершим. Работайте!" И я подожгла», — со слезами рассказывает подозреваемая. Той ночью телефонные собеседники всё же отпустили жертву манипуляций домой, но предупредили: завтра продолжим.

