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    Не хотела, но они говорили: работайте! После ночи горящих машин в Петербурге задержана швея, которую уговаривали именем ФСБ

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    Полиция нашла, кто ответственен за ночь горящих машин в Петербурге. По пяти адресам обманутую швею с канистрой бензина гоняли телефонные мошенники, говорившие, что на этом её кошмар не закончится.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа, подозрительное поведение женщины привлекло внимание наряда патрульно-постовой службы на Республиканской улице в ночь на воскресенье. Перед этим в полицию Красногвардейского района поступила информация о горящих автомобилях на Заневском проспекте и Республиканской улице.

    Причастность задержанной уроженки Калмыкии к этим пожарам выяснилась быстро. Как оказалось, непосредственное отношение она имеет и к другим поджогам, случившимся ночью 25 августа.

    По данным «Фонтанки», 47-летняя женщина работает швеёй и живёт в Красносельском районе. На допросе выяснилось, что она стала жертвой дистанционного мошенничества. Аферисты установили с ней связь в конце июля через «Телеграм» под видом руководителя. Дальше разговор вели будто бы следователи, убеждавшие, что со счетами собеседницы творится неладное, например деньги уходят террористам. По указке голосов в трубке женщина обошла банки, набрав кредитов на 1,7 млн рублей, а дальше вынужденно согласилась поучаствовать в оперативной работе.

    Как она утверждает, подробности узнала, только приехав на первый адрес с канистрой бензина. Всего, по её словам, поджечь пришлось пять машин в пяти местах, но огонь распространился и повредил всего семь автомобилей, некоторые ремонту уже не подлежат.

    «Я протестовала, но они сказали, что это на благо страны. <…> Объяснили, что присутствуют сотрудники ФСБ. Потом говорили новый адрес — надо было ехать снова. После второго или третьего раза я уже практически истерила, сказала, что не могу, что это неправильно, давайте по-другому решим вопрос. В тот момент уже фээсбэшник со мной связался и сказал: "Это правильно, надо, давайте завершим. Работайте!" И я подожгла», — со слезами рассказывает подозреваемая. Той ночью телефонные собеседники всё же отпустили жертву манипуляций домой, но предупредили: завтра продолжим.

    По всем фактам поджогов возбуждены дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (вторая часть статьи 167 УК). По предварительным данным, полностью выгорела «Шкода» на Рижском проспекте. Там же огонь повредил припаркованные рядом «КИА» и «Хёндэ». На улице Гладкова в Кировском районе обгорела «Ауди А4», в переулке Джамбула в центре города — «Опель», на Республиканской — БМВ. На Заневском проспекте на 2 млн рублей пострадал «Гелендваген».

    «Одновременно полицейские приняли у женщины заявление по факту совершенного мошенничества и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — добавили в главке.

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