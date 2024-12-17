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Новости компаний Финансы Котировки «Газпрома» снизились до минимального уровня с января 2009 года

Котировки «Газпрома» снизились до минимального уровня с января 2009 года

1 540
22 комментария

Стоимость акций «Газпрома» упала до минимума за последние почти 16 лет. До такого уровня она опустилась впервые с января 2009 года, когда котировки компании находились на отметке 101,64 рубля.

Во вторник, 17 декабря, по состоянию на 16:32 (по Москве), акции «Газпрома» находились на уровне 106,1 рубля, снижаясь на 2,4 %. К 17:20 они замедлили снижение и оказались на уровне 106,87 рубля (-1,69 %).

Снижение бумаг «Газпрома» наблюдается на фоне общей негативной динамики на рынке российских акций: индекс Мосбиржи провалился в район 2 370 пунктов с упавшими после отсечки дивидендов акциями «ЛУКОЙЛа» (-7 %) и «Северстали» (-5,3 %).

Возможными причинами снижения стоимости акций «Газпрома» могут быть санкции США и отказ компании от выплаты дивидендов.

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Комментарии
23
Эд Хэммет
1 час
Капитализация Газпрома (а это национальное достояние) сегодня - 26,35 млрд. дол. Капитализация Телеграм превышает 30 млрд. дол. Один из крупнейших мессенджеров мира Дуров не украл в процессе приватизации, а создал с нуля. Менеджеры Газпрома свою компанию уже почти убили. Напомню: в мае 2008 года капитализация Газпрома составляла 365,1 млрд. дол.
260786601
4 минуты
И это пока цветочки.., ягодки и обвал стоимости акций еще впереди.
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