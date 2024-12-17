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Происшествия Водителя фуры зажало в кабине после ДТП с коллегой на М-11 в Ленобласти

Водителя фуры зажало в кабине после ДТП с коллегой на М-11 в Ленобласти

2 186
2 комментария
Источник:

Стали известны подробности столкновения двух фур на платной трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти. Пострадавший — один из водителей.

Утром 17 декабря на 635-м километре автодороги М-11 «Нева» столкнулись попутные грузовики Scania и КАМАЗ, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. В результате один из водителей оказался зажат в кабине. Спасатели деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи.

Из-за ДТП движение по трассе в сторону Петербурга на некоторое время было полностью заблокировано, и транспорт пускали в объезд по трассе М-10. Сейчас, по данным ГК «Автодор», на участке М-11 открыт проезд по левой полосе. По данным «Яндекс.Пробок», на дороге скопился 3-километровый затор.

Источник:

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Ленинградская область ДТП ДТП с грузовиками Трасса М-11
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Комментарии
2
Antuan Rokanten
2 часа
А ведь кладовщик старался, загружал. А водитель вон что устроил. Кто издержки возместит?
Гость
1 час
А где подробности --- причина ДТП!!!???
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