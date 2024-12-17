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Происшествия ДТП с фурами полностью перекрыло трассу М-11 в сторону Петербурга

ДТП с фурами полностью перекрыло трассу М-11 в сторону Петербурга

3 043
5 комментариев
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Серьезная авария с большегрузами остановила движение на платной трассе М-11 в Ленинградской области. Транспорт перепускают в объезд.

Две фуры столкнулись на М-11 «Нева» в районе Тосно утром 17 декабря, рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». У одной из машин разворочена кабина, у другой — прицеп.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-служба «Магистрали двух столиц», на 634-м километре трассы толкнулись два попутных грузовика, из-за чего движение в направлении Петербурга оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадал один человек, он направлен в больницу. Организован съезд на автодорогу М-10 «Россия» на 546-м километре трассы.

Источник:

В настоящее время на месте аварии ведутся работы по освобождению проезжей части.

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Комментарии
5
Гость
10 минут
Профи за рулём!
Леошид Турист
1 минута
впрочем, ничего нового
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