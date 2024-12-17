Суд отправил в колонию душителя с Планерной. Он надел на жертву пакет, чтобы не смотреть в глаза

Восемь лет колонии получил житель Приморского района Петербурга, задушивший знакомого и бросивший его тело в парадной. О приговоре 17 декабря сообщила городская прокуратура.

Приморский районный суд накануне признал виновным в убийстве Николая Калинина. Согласно материалам, мужчина расправился с 42-летним знакомым, с которым выпивал в квартире на Планерной улице 15 сентября.

Мужа в крови на лестничной клетке нашла супруга. Предполагалось, что его столкнули, однако в ходе расследования выяснилось , что причина смерти — асфиксия.

Установлено, что 37-летний Калинин напал на приятеля со спины, сдавил шею локтем и повалил на пол, когда тот потерял сознание. После обмотал шею проводом и задушил, тело вытащил на лестницу и оставил между этажами.