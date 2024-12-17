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Происшествия Суд отправил в колонию душителя с Планерной. Он надел на жертву пакет, чтобы не смотреть в глаза

Суд отправил в колонию душителя с Планерной. Он надел на жертву пакет, чтобы не смотреть в глаза

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13 комментариев

Восемь лет колонии получил житель Приморского района Петербурга, задушивший знакомого и бросивший его тело в парадной. О приговоре 17 декабря сообщила городская прокуратура.

Приморский районный суд накануне признал виновным в убийстве Николая Калинина. Согласно материалам, мужчина расправился с 42-летним знакомым, с которым выпивал в квартире на Планерной улице 15 сентября.

Мужа в крови на лестничной клетке нашла супруга. Предполагалось, что его столкнули, однако в ходе расследования выяснилось, что причина смерти — асфиксия.

Установлено, что 37-летний Калинин напал на приятеля со спины, сдавил шею локтем и повалил на пол, когда тот потерял сознание. После обмотал шею проводом и задушил, тело вытащил на лестницу и оставил между этажами.

В ходе следствия Калинин рассказал, что не хотел смотреть в глаза своей жертве. Для этого он надел на голову уже, вероятно, погибшего мужчины белый пакет.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, добавили в Следственном комитете.

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Убийство Суд Приговор
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Комментарии
13
мы ещё не начинали!
24 минуты
прям как ценник сменить на нет вобле, на год побольше....
BobCat2
4 минуты
К вопросу о борьбе за сохранение численности населения России... С одной стороны все озабочены рождаемостью (ну на словах уж точно), но вот профилактика насильственных смертей никого в принципе не интересует судя по наказаниям для убийц (обычных и пьяных за рулем). На тонущем корабле куда полезнее затыкать пробоины, чем откачивать... вернее обсуждать как лучше откачать воду - решетом или дуршлагом.
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