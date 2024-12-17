МВД опубликовало кадры задержания подозреваемого в нападениях с ножом в Ростове-на-Дону

В МВД рассказали о двух случаях нападения с ножом в Ростовской области, в результате которых одна женщина погибла, а подросток получил ранения. Подробности сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Первое заявление о нападении поступило в Отдел МВД России по Аксайскому району Ростовской области от местной жительницы, которая сообщила, что на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома неизвестный нанес ножевые ранения девушке. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных ранений она скончалась.
Второй случай произошел в Ростове-на-Дону и еще одно сообщение поступило в городской отдел полиции. На сей раз злоумышленник нанес несколько ударов ножом несовершеннолетнему, но молодой человек сумел оказать сопротивление, и нападавший скрылся. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.
Полицейские установили приметы фигуранта, передали ориентировки в подразделения региональной полиции и через несколько часов смогли задержать подозреваемого. В ближайшее время он будет передан в следственные органы.
ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщает, что подозреваемый в нападении страдает психическим расстройством и ранее неоднократно проходил лечение, а также он был судим по уголовной статье о краже.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по этому факту возбуждены уголовные дела по статье о покушении на убийство.
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