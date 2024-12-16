В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что за один день в Ростове-на-Дону неизвестный напал на трех человек с ножом, в том числе на девушку, которую подкараулил на лестнице и нанес ей несколько десятков ножевых ранений. Еще одной его жертвой называют подростка. Также он кидался на людей с ножом в поселке Верхнетемерницкий.