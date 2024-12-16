Петербурженка подорвала авторитет полиции, уронив следователя, и получила год

Невский районный суд огласил приговор в отношении Элины Доброходовой, признанной виновной в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба судов по Петербургу.

Вечером 26 августа Доброходова находилась в 17-м отделе полиции. В кабинете № 45 она ударила кулаком по правому уху женщины-следователя, после чего толкнула ее руками, и та упала на пол. Сотрудница полиции ударилась спиной. В результате действий Доброходовой была нарушена нормальная деятельность органов власти и подорван их авторитет, а сотрудница в погонах испытала боль.

Доброходова вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.