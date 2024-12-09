ЦБ объяснил приступ резкой ноябрьской слабости рубля

В ноябре рубль резко подешевел по отношению к иностранным валютам — на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. Банк России 9 декабря в «Обзоре рисков финансовых рынков» назвал два способствовавших этому фактора.

Первой причиной стало решение США ввести новые санкции против российского финансового сектора, и, в частности против инфраструктуры международных расчетов. Это повлекло «краткосрочный рост волатильности и ослабление рубля».

Второй — действия «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.

В итоге произошло снижение чистых продаж иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров: в ноябре сумма составила 8 миллиардов долларов, что на 23% ниже октябрьского результата. ЦБ отмечает, что динамика внешнеторговых операций снизится временно из-за того, что структура и каналы расчетов вынуждены меняться, но по мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться.

Для снижения волатильности Банк России до конца текущего года в рамках зеркалирования операций Минфина России приостановил покупку иностранной валюты, но продолжил ее продажи. В начале декабря рубль укрепился, отыграв ослабление, говорится в сообщении регулятора.

Курс доллара на «Форексе» 6 декабря впервые с конца ноября опустился ниже 100 рублей.