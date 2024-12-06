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Финансы Курс доллара на «Форексе» впервые с конца ноября опустился ниже 100 рублей

Курс доллара на «Форексе» впервые с конца ноября опустился ниже 100 рублей

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9 комментариев

Рубль продолжает восстанавливать позиции после резкого падения в конце ноября. Впервые с 20 ноября пара рубль/доллар торгуется на международной бирже ниже 100 рублей, отмечает 6 декабря РБК.

По данным торгов на 10:16 по московскому времени, курс доллара на международном валютном рынке Forex ICE опустился до 99,98 рубля. На 10:41 на межбанковском рынке доллар стоил 100,9985 рубля, пишет издание. По курсу Центробанка на 13 часов, доллар стоит 103,38 рубля, а евро — 109,78 рубля.

Резкое падение рубля на международном валютном ранке произошло в конце ноября на фоне санкций, затронувших Газпромбанк. 27 ноября курс доллара поднялся до 114 рублей, а евро в моменте «шагнул» за 120 рублей. Укрепление позиций рубля, которое наблюдается сейчас, могло произойти из-за улучшения ситуации с поступлением иностранной валюты в страну, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит «пространства для существенного ослабления рубля», передает ТАСС. «Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации», — сказал он во время выступления в рамках Дня инвестора.

По прогнозу Грефа, к концу 2025 года курс доллара составит около 112–115 рублей.

Глава Сбербанка считает, что сейчас лучшее время, чтобы продавать доллары, а деньги лучше направить в депозиты. Он отметил, что за 3 года накопленная инфляция в США составила порядка 20 %, и если человек в 2022 году отложил про запас 100 долларов, то сейчас от них осталось уже 80.

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Комментарии
9
280896530
34 минуты
"Больной перед смертью потел?" "Потел". "Это хорошо"...
Заливщик голосовых планок
18 минут
Всё! Конец ихней омериге!
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