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Общество Китай начал расследование против Nvidia: это ответ на ограничения США

Китай начал расследование против Nvidia: это ответ на ограничения США

1 989
11 комментариев

Власти Китая начали расследование в отношении крупнейшего в мире производителя чипов Nvidia, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает 9 декабря NBC News.

Государственное управление регулирования рынка Китая заявило, что расследование связано с приобретением Nvidia в 2019 году компании Mellanox, мирового поставщика сетевого оборудования для компьютеров. Китай одобрил эту сделку в 2020 году. Конкретные претензии к Nvidia пока не раскрываются.

Представитель Nvidia отказался комментировать ситуацию. Акции компании упали примерно на 3 % после открытия торгов в понедельник.

Журналисты отмечают, что расследование Китая началось вскоре после того, как администрация Байдена объявила о новом пакете экспортных ограничений на полупроводники, произведённые в США. Эти меры направлены на ограничение их использования в Китае для разработки оружия и систем искусственного интеллекта.

Китай немедленно отреагировал на решение США, обвинив их в «запугивании и лицемерии», а также введя эмбарго на поставки критически важного сырья для производства чипов в Соединённые Штаты.

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Комментарии
11
Гость
2 часа
Товарищи желают возвратиться на рисовые поля.
Гость
3 часа
Чего то китайские товарищи чересчур поверили в себя, понятно что на них произвело впечатление северного народа на коленях, но голову то надо держать ясной при любой ситуации, а то товарищ Трам вам такую кузькину м... покажет, что о Тайване забудете навсегда.
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