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Политика Китай запретил поставлять сырье для микрочипов в США

Китай запретил поставлять сырье для микрочипов в США

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12 комментариев

Галлий, германий и сурьма запрещены к экспорту из Китая в Соединенные Штаты. Новый виток торговой войны затронул поставки важных минералов, пишет Spiegel.

Как сообщает издание 3 декабря со ссылкой на Министерство торговли Китая, экспорт ключевых минералов в США запрещен с немедленным вступлением в силу.

Китай доминирует на мировом рынке этих металлов: его доля составляет 90% в поставках галлия и около 80% в поставках германия. Они применяются, в частности, в микрочипах, оптоволоконных кабелях и солнечных панелях. Также в прошлом году на долю Китая пришлось 48% мировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии, приборах ночного видения, а также в батареях и солнечных панелях.

Ограничения также затрагивают экспорт в США сверхтвердых материалов, таких как алмазы и другие синтетические вещества с высокой плотностью. Они применяются при производстве режущих инструментов, тормозных дисков и защитных покрытий.

Это решение, вероятно, стало ответом на ужесточение американских ограничений на экспорт новейших технологий в Китай, в частности в области производства чипов для искусственного интеллекта.

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Китай Санкции США Микрочипы
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Комментарии
12
Maxi 555
27 минут
Если бы американцы были нормальные, мы бы им с галием и германием помогли. Запустили бы их на наши свалки, ну хотя бы в Красный Бор. Там вся таблица Менделеева. Они бы и собрали там, чего им там нужно.
280241717
30 минут
Похоже конфликт смещается на восток. Трамп более глубокий политик и видит реальность.
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