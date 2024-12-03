Китай запретил поставлять сырье для микрочипов в США

Галлий, германий и сурьма запрещены к экспорту из Китая в Соединенные Штаты. Новый виток торговой войны затронул поставки важных минералов, пишет Spiegel.
Как сообщает издание 3 декабря со ссылкой на Министерство торговли Китая, экспорт ключевых минералов в США запрещен с немедленным вступлением в силу.
Китай доминирует на мировом рынке этих металлов: его доля составляет 90% в поставках галлия и около 80% в поставках германия. Они применяются, в частности, в микрочипах, оптоволоконных кабелях и солнечных панелях. Также в прошлом году на долю Китая пришлось 48% мировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии, приборах ночного видения, а также в батареях и солнечных панелях.
Ограничения также затрагивают экспорт в США сверхтвердых материалов, таких как алмазы и другие синтетические вещества с высокой плотностью. Они применяются при производстве режущих инструментов, тормозных дисков и защитных покрытий.
Это решение, вероятно, стало ответом на ужесточение американских ограничений на экспорт новейших технологий в Китай, в частности в области производства чипов для искусственного интеллекта.
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