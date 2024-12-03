Китай запретил поставлять сырье для микрочипов в США

Китай доминирует на мировом рынке этих металлов: его доля составляет 90% в поставках галлия и около 80% в поставках германия. Они применяются, в частности, в микрочипах, оптоволоконных кабелях и солнечных панелях. Также в прошлом году на долю Китая пришлось 48% мировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии, приборах ночного видения, а также в батареях и солнечных панелях.