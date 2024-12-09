Электричка из Белоострова сбила мужчину насмерть

В Петербурге пересекавший железнодорожные пути мужчина угодил под электропоезд в Курортном районе Петербурга. Машинист сигналил ему и пытался затормозить, но все было безуспешно, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 9 декабря.

Трагический инцидент произошел в минувшие выходные на 41-м км восьмого пикета перегона Белоостров — Сестрорецк с участием поезда сообщением «Белоостров — Сестрорецк — Санкт-Петербург». По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте и не обратил внимания на приближающий поезд. Заметивший его машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.