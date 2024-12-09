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Происшествия Электричка из Белоострова сбила мужчину насмерть

Электричка из Белоострова сбила мужчину насмерть

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4 комментария

В Петербурге пересекавший железнодорожные пути мужчина угодил под электропоезд в Курортном районе Петербурга. Машинист сигналил ему и пытался затормозить, но все было безуспешно, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 9 декабря.

Трагический инцидент произошел в минувшие выходные на 41-м км восьмого пикета перегона Белоостров — Сестрорецк с участием поезда сообщением «Белоостров — Сестрорецк — Санкт-Петербург». По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте и не обратил внимания на приближающий поезд. Заметивший его машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Проверка показала, что на месте происшествия погиб 38-летний петербуржец. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
4
Cashmare
1 час
"на 41 км восьмого пикета"... гуманитарии, пишущие новости про ж/д, установили новый рекорд: теперь в одном пикете умещается уже 41 км
264044681
1 час
затычки в ушах в месте повышенной опасности?
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