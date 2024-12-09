Краснов: За 5 лет с коррупционеров взыскали сумму, которой бы хватило на строительство 250 школ

За 9 месяцев 2024 года прокуратура зарегистрировала почти 19 тысяч случаев взяточничества. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли почти 30 тысяч чиновников. Об этом в интервью ТАСС 9 декабря рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

После прокурорских проверок в 2024 году почти 30 тысяч чиновников в РФ были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, рассказал Краснов. Около 500 из них уволили в связи с утратой доверия.

Он также отметил, что теперь прокуроры вправе доводить до конца проверки, которые были начаты и не завершены из-за того, что чиновник уволился. В этом году по более чем 170 таким случаям ведомство через суд добилось изменения формулировки, и чиновники вместо увольнения по собственному желанию попали в реестр уволенных в связи с утратой доверия.

Одним из самых распространенных коррупционных преступлений остается взятка. За девять месяцев этого года прокуратура зарегистрировала почти 19 тысяч таких случаев. Для сравнения, за весь прошлый год их зафиксировали около 20,3 тысячи. Количество получений взятки в этом году выросло более чем на 30%, превысив 6,6 тысячи. Случаев дачи взятки ежегодно выявляют в среднем порядка 5,5 тысяч.

Одним из наиболее эффективных наказаний для коррупционеров Краснов назвал обращение их имущества в доход государства. По его словам, за 5 лет прокуроры предъявили более 400 подобных исков. За этот период в доход государства взыскали свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества и более 760 миллиардов рублей в деньгах.

«Для сравнения, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений — средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 миллиардов рублей», — отметил генпрокурор.