Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

2 м/c,

вос.

 770мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Политика В Румынии возбудили уголовное дело из-за вмешательства в президентские выборы

В Румынии возбудили уголовное дело из-за вмешательства в президентские выборы

1 201
14 комментариев

В Румынии возбудили уголовное дело из-за вмешательства в президентские выборы. Об этом сообщает местный новостной портал Digi 24 в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что расследование по делу проводится в отношении неустановленных лиц. Основанием для возбуждения дела стала информация, рассекреченная на заседании Высшего совета безопасности страны, о предвыборной кампании кандидата в президенты, популиста и тиктокера Кэлина Джорджеску.

«Прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии обратили внимание на совершение преступлений, связанных с незаконными операциями с устройствами или программным обеспечением, попыткой совершения преступления по нарушению функционирования информационных систем и попыткой совершения преступления по незаконному доступу к информационной системе», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 24 ноября в первом туре президентских выборов в Румынии неожиданно победил Кэлин Джорджеску, хотя вначале лидировал действующий премьер-министр страны — социал-демократ Марчел Чолаку. Свою кампанию Джорджеску вел в TikTok, призывая прекратить оказывать помощь Украине и поддерживая Россию. Позже исследователи заявили о скрытой активности тысяч фейковых аккаунтов в TikTok в преддверии голосования. А гендиректора TikTok вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии.

Сначала Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов в стране и отложил решение о подтверждении итогов голосования. Затем Верховный суд Румынии подтвердил результаты первого тура президентских выборов. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил свое решение и аннулировал итоги первого тура президентских выборов.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Румыния Выборы президента Уголовное дело Конституционный суд Кэлин Джорджеску
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Paul3390
1 час
Какая прелесть.. Демократия в действии... И вот в этот евросвинарник - нас отчаянно пытались запихать 30 лет!!!
Slava_Rossii2
1 час
Больше похоже, что возбудили дело, ради оправдания незаконной отмены результатов первого тура.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05