В Румынии возбудили уголовное дело из-за вмешательства в президентские выборы. Об этом сообщает местный новостной портал Digi 24 в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что расследование по делу проводится в отношении неустановленных лиц. Основанием для возбуждения дела стала информация, рассекреченная на заседании Высшего совета безопасности страны, о предвыборной кампании кандидата в президенты, популиста и тиктокера Кэлина Джорджеску.

«Прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии обратили внимание на совершение преступлений, связанных с незаконными операциями с устройствами или программным обеспечением, попыткой совершения преступления по нарушению функционирования информационных систем и попыткой совершения преступления по незаконному доступу к информационной системе», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 24 ноября в первом туре президентских выборов в Румынии неожиданно победил Кэлин Джорджеску, хотя вначале лидировал действующий премьер-министр страны — социал-демократ Марчел Чолаку. Свою кампанию Джорджеску вел в TikTok, призывая прекратить оказывать помощь Украине и поддерживая Россию. Позже исследователи заявили о скрытой активности тысяч фейковых аккаунтов в TikTok в преддверии голосования. А гендиректора TikTok вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии.

Сначала Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов в стране и отложил решение о подтверждении итогов голосования. Затем Верховный суд Румынии подтвердил результаты первого тура президентских выборов. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил свое решение и аннулировал итоги первого тура президентских выборов.