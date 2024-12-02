Верховный суд Румынии подтвердил результаты первого тура президентских выборов, в которых неожиданную победу одержал независимый кандидат, популист и тиктокер Кэлин Джорджеску, критикующий сближение с НАТО и помощь Украине. Об этом 2 декабря сообщает Bloomberg.

Ранее Конституционный суд страны постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов в стране и отложил решение о подтверждении итогов голосования. По этому поводу президент России Владимир Путин в шутку сказал : «Кандидат не понравился властям, решили пересчитать голоса».

Как сообщает Bloomberg, Конституционный суд в Бухаресте отклонил оспаривание результатов первого тура голосования 24 ноября% все девять судей приняли решение единогласно. «Результаты пересчета голосов, проведенного румынской избирательной комиссией, не выявили никаких фальсификаций, совершенных во время президентских выборов», — заявил в понедельник председатель Конституционного суда Мариан Энаке.

Победа Джорджеску 24 ноября спровоцировала крупнейший политический кризис в Румынии со времен краха коммунизма, исключив действующего премьер-министра Марчела Чолаку из борьбы, в которой ему прочили победу. На этом фоне гендиректора TikTok даже вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии.