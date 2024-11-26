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Политика Общество Гендиректора TikTok вызвали в Европарламент после выборов президента в Румынии

Гендиректора TikTok вызвали в Европарламент после выборов президента в Румынии

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3 комментария

Гендиректора TikTok вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии. Об этом 26 ноября сообщает Politico.

В первом туре выборов неожиданную победу одержал популист и тиктокер Кэлин Джорджеску, хотя вначале лидировали действующий премьер-министр страны — социал-демократ Марчел Чолаку, и Елена Ласкони, глава проевропейской либеральной партии «Союз спасения Румынии».

Исследователи заявили о скрытой активности тысяч фейковых аккаунтов в TikTok в преддверии голосования, а Чолаку, не попавший во второй тур, призвал проверить финансирование кампании Джорджеску в соцсети.

Кампанию Джорджеску активно вел в TikTok, призывая преодолеть зависимость от импорта продуктов питания и прекратить оказывать помощь Украине. Путина он ранее называл «человеком, который любит свою страну», и признавался, что уважает русскую культуру.

У Джорджеску не было партийной поддержки, и опросы не выявили его популярности.
«Мы призываем генерального директора TikTok выступить и гарантировать, что его платформа не нарушает Закон о цифровых услугах», — заявила депутат Европарламента Валери Хайер.

TikTok отказался комментировать свое возможное участие в выборах в Румынии.

Второй тур выборов состоится 8 декабря. В нем за победу будут бороться Джорджеску и Ласкони.

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ПО ТЕМЕ
Кэлин Джорджеску Румыния Выборы Президент Елена Ласкони Марчел Чолаку ТикТок Европарламент
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Комментарии
3
Сила в Правде!!
14 минут
что-то сомневаюсь что румыны хотят российского сортира...
Гость
23 минуты
Европарламент хочет убедится что они закостенелые ретрограды готовые на все лишь бы лежать под американским белым домом?
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