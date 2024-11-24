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Политика На выборах президента Румынии лидируют действующий премьер и представительница либерал-консерваторов

На выборах президента Румынии лидируют действующий премьер и представительница либерал-консерваторов

767
2 комментария

В Румынии на президентских выборах в лидеры первого тура вышел действующий премьер-министр страны — социал-демократ Марчел Чолаку, получивший около 25% голосов избирателей. На втором месте — Елена Ласкони, глава проевропейской либеральной партии «Союз спасения Румынии», с 18% голосов. Об этом 24 ноября сообщает издание Hotnews со ссылкой на результаты опросов.

Главным конкурентом Чолаку считался лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион, известный своим евроскептицизмом сторонник объединения Румынии и Молдовы. Однако, судя по данным экзитполов, он получил поддержку 15% избирателей. Всего в выборах участвовали 13 кандидатов, ни один из них не набрал необходимого числа голосов для победы в первом туре.

Явка избирателей составила 47,66%. Для признания победы кандидат должен получить более половины голосов.

Второй тур выборов состоится 8 декабря. В нем, вероятнее всего, будут бороться Чолаку и Ласкони. Выборы главы государства в Румынии проходят раз в пять лет. Во втором туре победителем станет набравший простое большинство.

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Марчел Чолаку Елена Ласкони Выборы Румыния
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Комментарии
2
AndrewBarsik
18 минут
Счастливый народ румыны - и яркие лидеры у них есть и свободные выборы и конкуренция и разные проекты построения будущего. И только россияне обречены на выбор между безнадёгой и отчаянием.
Олександр Петренко
43 минуты
Никто не может нормально выбрать лидера страны, народы раздроблены. Россиия в едином порыве выбирает президента, недовольные идут лесом.
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