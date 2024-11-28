Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов после победы популярного тиктокера

Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов в стране и отложил решение о подтверждении итогов голосования. Об этом 28 ноября сообщает Reuters.

Первый тур президентских выборов прошёл 24 ноября. В нём, вопреки прогнозам социологов, победил независимый кандидат, популист и тиктокер Кэлин Джорджеску, критикующий сближение с НАТО и помощь Украине. Он набрал 22,9 процента голосов избирателей. Второе место заняла мэр города Кымпулунг Елена Ласкони c 19,18 процента.