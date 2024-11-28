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Политика Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов после победы популярного тиктокера

Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов после победы популярного тиктокера

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7 комментариев

Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов в стране и отложил решение о подтверждении итогов голосования. Об этом 28 ноября сообщает Reuters.

Первый тур президентских выборов прошёл 24 ноября. В нём, вопреки прогнозам социологов, победил независимый кандидат, популист и тиктокер Кэлин Джорджеску, критикующий сближение с НАТО и помощь Украине. Он набрал 22,9 процента голосов избирателей. Второе место заняла мэр города Кымпулунг Елена Ласкони c 19,18 процента.

Судьи приняли решение единогласно после иска кандидата от Румынской национально-консервативной партии Кристиана Терхеша, который набрал 1% голосов, потребовал пересчитать бюллетени и аннулировать результаты прошедшего голосования.

Пересчет голосов займет несколько дней. Второй тур выборов состоится 8 декабря.

После неожиданной победы Джорджеску гендиректора TikTok вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии.

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Кэлин Джорджеску Румыния Пересчет голосов Конституционный суд Выборы президента Первый тур
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Комментарии
7
Игорь Протасов
54 минуты
Траяску Романия маре! (С)
Гость
50 минут
Невезуха кругом у гэ бни кро вавой.
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