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Общество Даже не верится. В ста километрах от Петербурга — другой мир

Даже не верится. В ста километрах от Петербурга — другой мир

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5 комментариев

Красивыми кадрами из пригородного поезда делятся 6 декабря подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Видео снято из кабины машиниста под Приозерском, отмечается в сообщении. В комментариях пишут, что это перегон между станциями Суходолье и Отрадное. Солнечная погода, напомним, была в Петербурге в среду, вчера — переменная облачность.

В Приозерске действительно очень снежно, даже в городе. Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии белых улиц.

Снег лег и в других районах Ленобласти, в том числе южных. И даже под ним любители тихой охоты умудряются находить грибы.

В Петербурге выпавший в небольшом количестве снег растаял, и многие надеялись на прогноз, обещавший зимнюю сказку в выходные. Но он не сбылся, снегопадов не будет. Более того, на следующей неделе ожидается оттепель.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
25 минут
Да это тот же мир. До другого мира 200 км примерно.
Гость
29 минут
Зима пришла!
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