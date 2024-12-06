Даже не верится. В ста километрах от Петербурга — другой мир

Красивыми кадрами из пригородного поезда делятся 6 декабря подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Видео снято из кабины машиниста под Приозерском, отмечается в сообщении. В комментариях пишут, что это перегон между станциями Суходолье и Отрадное. Солнечная погода, напомним, была в Петербурге в среду, вчера — переменная облачность.
В Приозерске действительно очень снежно, даже в городе. Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии белых улиц.
Снег лег и в других районах Ленобласти, в том числе южных. И даже под ним любители тихой охоты умудряются находить грибы.
В Петербурге выпавший в небольшом количестве снег растаял, и многие надеялись на прогноз, обещавший зимнюю сказку в выходные. Но он не сбылся, снегопадов не будет. Более того, на следующей неделе ожидается оттепель.
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