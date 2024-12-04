Солнце в Петербурге выманивает людей на улицу: смотрите, как ожил город

Несмотря на то что мороз уже начал щипать за щеки, петербуржцы все равно выходят из домов, чтобы прогуляться под лучами солнца. «Фонтанка» показывает, какая погода в Петербурге в среду, 4 декабря.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Зима не так часто радует солнечной погодой из-за постоянных осадков в виде снега. Тем не менее сегодня небо разъяснилось и позволило петербуржцам погулять под лучами солнца.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Пока одни гуляют по паркам, укутавшись в теплую одежду, другие бродят по улицам, любуясь видами Петербурга и снимая видео в честь хорошей погоды. Несмотря на то что уже наступил декабрь, на некоторых деревьях продолжают висеть зеленые листья, напоминая о теплом лете.

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Ещё вчера, 3 декабря, город накрыли первые декабрьские снежинки, от которых сегодня осталось немного снега и гололед.

Как ранее отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, причиной солнечной погоды стал пришедший в город антициклон, который очистил небо. Из-за него температура понизится, и осадков практически не ожидается.