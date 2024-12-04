Циклон сделал удивительное: на севере Петербурга был минус и снег, а в центре плюс 5 и дождь

Антициклон очистил небо. К утру 4 декабря вся территория Ленинградской области оказалась в зоне отрицательных температур (минус 3-5 градусов), только у крупных водоёмов немного теплее, вода в Финском заливе и Ладоге ещё относительно тёплая. Об этом сообщает главный синоптик Александр Колесов.
«Классический атмосферный фронт прошёл вчера вечером и в первой половине ночи через наши районы. Дождь переходил в снег, а температура воздуха резко понижалась, переходя на отрицательные значения», — рассказывает Колесов.
Любопытно, как этот фронт вчера около шести вечера разделил воздушные массы над Петербургом на две очень разные части. На севере города температура уже перешла через ноль и начался снег, а в центре ещё было плюс 5 и лил дождь.
«Нечасто такое можно наблюдать на небольшом пространстве города. Обычно Ленинградскую область воздушные массы делят на теплую и холодную области. И такой разброс температуры может достигать зимой даже 30 градусов», — отмечает синоптик.
Теперь же погодой управляет антициклон. Из-за этого температура понизится, и осадков практически не ожидается.