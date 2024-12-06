У погоды начался застой. Зато со вторника придут такие перемены, каких синоптики и не ждали

Источник: читатель «Фонтанки» Артур Климов







В ближайшие дни погода будет довольно стабильной, а перемены начнутся со вторника. Причем такие, каких синоптики изначально и не ждали. Главная новость — зимняя сказка откладывается. Обещанных снегопадов не будет, на следующей неделе ждём оттепель.

«Снова застой в атмосфере. Антициклон стоит над центральными районами ЕТР и начинает медленно отходить к юго-востоку, но атмосферное давление и над нашим регионом всё ещё остаётся достаточно высокое», — пишет 6 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В выходные, оставаясь на западной периферии антициклона, Петербург будет находиться преимущественно в зоне облачной погоды, хотя небольшие прояснения всё же возможны. Существенных осадков не ожидается, при слабом ветре фон температуры воздуха составит минус 1–6 градусов для города и практически всей области.

«Плохо, что практически нет осадков, так как циклон, который планировался к понедельнику, до нас не доходит», — отмечает Колесов.

В понедельник изменений в погоде не предвидится, «всё должно начаться со вторника».

«Перестройка в атмосферных процессах над нашей территорией приводит к тому, что вместо снега, ожидаемого с юга, к Санкт-Петербургу во вторник-среду приходит оттепель с северо-запада. Надеюсь, что этот атмосферный процесс уже не поменяется», — добавляет синоптик.

Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».