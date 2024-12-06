Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 771мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Куда пойти на выходных
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Город У погоды начался застой. Зато со вторника придут такие перемены, каких синоптики и не ждали

У погоды начался застой. Зато со вторника придут такие перемены, каких синоптики и не ждали

6 713
10 комментариев

Источник:

В ближайшие дни погода будет довольно стабильной, а перемены начнутся со вторника. Причем такие, каких синоптики изначально и не ждали. Главная новость — зимняя сказка откладывается. Обещанных снегопадов не будет, на следующей неделе ждём оттепель.

«Снова застой в атмосфере. Антициклон стоит над центральными районами ЕТР и начинает медленно отходить к юго-востоку, но атмосферное давление и над нашим регионом всё ещё остаётся достаточно высокое», — пишет 6 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В выходные, оставаясь на западной периферии антициклона, Петербург будет находиться преимущественно в зоне облачной погоды, хотя небольшие прояснения всё же возможны. Существенных осадков не ожидается, при слабом ветре фон температуры воздуха составит минус 1–6 градусов для города и практически всей области.

«Плохо, что практически нет осадков, так как циклон, который планировался к понедельнику, до нас не доходит», — отмечает Колесов.

В понедельник изменений в погоде не предвидится, «всё должно начаться со вторника».

«Перестройка в атмосферных процессах над нашей территорией приводит к тому, что вместо снега, ожидаемого с юга, к Санкт-Петербургу во вторник-среду приходит оттепель с северо-запада. Надеюсь, что этот атмосферный процесс уже не поменяется», — добавляет синоптик.

Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
282408812
19 минут
и так нормально. и не надо портить до весны!
Заливщик голосовых планок
13 минут
"приходит оттепель с северо-запада" - с натовской Финляндии, штоле?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Новости компаний
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00