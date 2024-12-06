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Город Общество Петербург близок к климатической норме: подробнее о погоде на выходные

Петербург близок к климатической норме: подробнее о погоде на выходные

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5 комментариев

В предстоящие выходные в Петербурге ожидается спокойная, преимущественно облачная погода с совсем небольшим и локальным снегом и комфортными температурами, близкими к своей климатической норме. Причиной этого станут два атмосферных вихря — медленно уходящий на юго-восток антициклон и неторопливо поднимающийся с юга облачный циклонический вихрь. Об этом 6 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, в городе облачно, местами небольшой снег и гололедица. Днём -1…-3°С. Ветер юго-восточный, южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег, гололедица. Ночью -2…-4°С, днём -1…-3°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег, гололедица. Ночью -2…-4°С, днём 0…-2°С. Ветер восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник характер погоды в Санкт-Петербурге изменится мало. Облаков в небе над регионом будет много, сохранится гололедица и местами вновь не исключен слабый снег при околонулевых температурах.

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Комментарии
5
OttoVonNasmorck
28 минут
Что за климактическая норма? И кто к ней близок?
Вася Петров
45 минут
Где мои коньки с лыжами?
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