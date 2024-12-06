Петербург близок к климатической норме: подробнее о погоде на выходные

В предстоящие выходные в Петербурге ожидается спокойная, преимущественно облачная погода с совсем небольшим и локальным снегом и комфортными температурами, близкими к своей климатической норме. Причиной этого станут два атмосферных вихря — медленно уходящий на юго-восток антициклон и неторопливо поднимающийся с юга облачный циклонический вихрь. Об этом 6 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.