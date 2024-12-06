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Происшествия Петербурженка поскользнулась на дороге и сломала череп

Петербурженка поскользнулась на дороге и сломала череп

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23 комментария

Девушка получила серьезные травмы на пересечении улиц Маршала Тухачевского и Апрельской в Красногвардейском районе. Всё из-за гололедицы, об этом 6 декабря стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел на скользкой дороге в половине восьмого утра в четверг, в итоге у 22-летней девушки диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа на затылке. «Трещина в черепе. Ну, как себя чувствую… Голова болит, головокружение», — рассказала «Фонтанке» пострадавшая.

Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, ее поместили в нейрохирургическое отделение.

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Комментарии
26
Koma2024
1 час
Губернатор Беглов: жалобы на гололед и мусор в Петербурге - проплачены. 2022 год
dervish
1 час
Зато в отдельных дворах соль насыпана сантиметровым слоем.
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