Петербурженка поскользнулась на дороге и сломала череп

Девушка получила серьезные травмы на пересечении улиц Маршала Тухачевского и Апрельской в Красногвардейском районе. Всё из-за гололедицы, об этом 6 декабря стало известно «Фонтанке».
Инцидент произошел на скользкой дороге в половине восьмого утра в четверг, в итоге у 22-летней девушки диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа на затылке. «Трещина в черепе. Ну, как себя чувствую… Голова болит, головокружение», — рассказала «Фонтанке» пострадавшая.
Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, ее поместили в нейрохирургическое отделение.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.