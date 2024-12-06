Крымский мост закрыт несколько часов подряд

Крымский мост утром 6 декабря остается закрыт около четырёх с половиной часов. Время от времени жители Керчи слышат звуки взрывов, но в самом городе всё спокойно, передаёт 93.RU. На территории Крыма, по данным СМИ, сохраняется угроза атаки беспилотников.

О закрытии моста его телеграм-канал предупредил в 5:17 мск. С тех пор новых постов не было.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечалось в сообщении.

Около 7 часов Минобороны в утреннем отчете проинформировало об уничтожении 33 беспилотников, в том числе одного над территорией Крыма. Кроме того, сообщалось, что экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, которые шли на Крымский полуостров.