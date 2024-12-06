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Общество Долетели до Воронежа. БПЛА ночью перехвачены в четырех регионах, а в Черном море — катера

Долетели до Воронежа. БПЛА ночью перехвачены в четырех регионах, а в Черном море — катера

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2 комментария

В утреннем отчете Минобороны об атаках ночью 6 декабря не только беспилотные летательные аппараты. На этот раз нападение отражали и на воде.

В общей сложности, по данным МО, дежурные средства ПВО уничтожены 33 украинских БПЛА в четырех регионах: 14 — над Воронежской областью, 11 — над Курской, семь БПЛА — над Белгородской, и один — над Крымом. Кроме того, экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, которые следовали курсом к Крымскому полуострову.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью в своем канале сообщил о беспилотниках в пригороде Воронежа и районах области. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Так не долетели же. Или долетели, но буквально до. Как я понимаю это новая реальность такая. Надо в яндекс написать, чтобы они в яндекс карты беспилотники добавили. Чтоб народ видел куда там они летят. Ну сервис запустить, чтоб любой мог беспилотник противнику отправить. Гражданские и военные беспилотники. Удобна. Опять же контрабас гонять надо. Посылочку от бабушки получить. Да мало ли дел беспилотникам.
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