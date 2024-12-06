Долетели до Воронежа. БПЛА ночью перехвачены в четырех регионах, а в Черном море — катера

В утреннем отчете Минобороны об атаках ночью 6 декабря не только беспилотные летательные аппараты. На этот раз нападение отражали и на воде.

В общей сложности, по данным МО, дежурные средства ПВО уничтожены 33 украинских БПЛА в четырех регионах: 14 — над Воронежской областью, 11 — над Курской, семь БПЛА — над Белгородской, и один — над Крымом. Кроме того, экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, которые следовали курсом к Крымскому полуострову.