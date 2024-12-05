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Город Деревья в Петербурге укутывают на зиму в мешки. Это планируют сделать во всех районах, где высоко негативное влияние окружающей среды

Деревья в Петербурге укутывают на зиму в мешки. Это планируют сделать во всех районах, где высоко негативное влияние окружающей среды

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1 комментарий

В декабре в Петербурге начали укутывать на зиму кроны лип и клёнов. Уже по традиции это начали делать в Московском районе. Новый председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко отмечает, что-то же самое планируют сделать и в других районах. Впервые мешки на деревья начали надевать в 2021 году.

«Садово-парковые предприятия готовят зеленые насаждения к комфортному прохождению зимы. Во всех районах, где это необходимо, молодые деревья обертывают в мешковину, присыпают торфом приствольные лунки, чтобы сберечь саженцы от сильных морозов и минимизировать негативное влияние окружающей среды. В Московском районе начались работы на улице Типанова и на Московском проспекте», — рассказал Петриченко.

Всего в Московском районе укутают в мешки 595 деревьев, а по всему городу укроют разными способами 17 тысяч деревьев и 172 тысячи кустарников. В 2021 году первым такую практику начал применять именно Московский район, за него отвечает СПП «Южное».

Мешки стараются надевать в такую погоду, когда прохладно и нет осадков, иначе это может, наоборот, навредить.

По мнению комитета по благоустройству, укрытие необходимо молодым, еще не успевшим окрепнуть посадкам.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге решили защищать деревья от строителей и ремонтников.

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деревья Петербург Зима
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Комментарии
1
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1 час
От соли всё равно не защитят.
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