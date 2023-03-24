В Петербурге деревья защитят щитами от строителей и ремонтников

В Петербурге защитят деревья от поломок и гибели при производстве ремонтных работ и укладке асфальта. Зеленые насаждения будет необходимо ограждать щитами и деревянными настилами. Это следует из проекта корректировки городских правил благоустройства, опубликованного 24 марта на сайте Смольного.



Защиты при производстве работ потребуют деревья, растущие в зонах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП, то есть садах и скверах), в зонах уличного озеленения и «зеленки», находящейся на участках, используемых госучреждениями. Исключение: работы при аварийных ситуациях.

