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    В Петербурге деревья защитят щитами от строителей и ремонтников

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    В Петербурге защитят деревья от поломок и гибели при производстве ремонтных работ и укладке асфальта. Зеленые насаждения будет необходимо ограждать щитами и деревянными настилами. Это следует из проекта корректировки городских правил благоустройства, опубликованного 24 марта на сайте Смольного.

    Защиты при производстве работ потребуют деревья, растущие в зонах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП, то есть садах и скверах), в зонах уличного озеленения и «зеленки», находящейся на участках, используемых госучреждениями. Исключение: работы при аварийных ситуациях.

    Какие обязательные требования введут для защиты деревьев:

    • Ограждать деревья сплошными щитами высотой не менее 2 метров в зоне производства работ. Щиты должны располагаться треугольником на расстоянии не менее полуметра от ствола.
    • Устраивать деревянные настилы вокруг ограждающих треугольников радиусом полметра.
    • При мощении и асфальтировании будет необходимо оставлять вокруг деревьев свободные пространства диаметром не менее 2 метров.
    • Вводится запрет на изменения вертикальных отметок проезжих частей, велосипедных дорожек, сопряжений поверхностей, пешеходных коммуникаций по сравнению с существующими более чем на 5 см. Если же засыпка или обнажение корней неизбежны, необходимо организовать устройства для сохранения условий роста деревьев.

    При работах в зоне корневой системы деревьев и кустарников необходимо опускаться ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), чтобы не повредить корни. Исключение: работы на инженерных коммуникациях, которые уже расположены в зоне основных скелетных корней.

    Проект корректировки правил благоустройства был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

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