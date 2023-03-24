В Петербурге деревья защитят щитами от строителей и ремонтников

В Петербурге защитят деревья от поломок и гибели при производстве ремонтных работ и укладке асфальта. Зеленые насаждения будет необходимо ограждать щитами и деревянными настилами. Это следует из проекта корректировки городских правил благоустройства, опубликованного 24 марта на сайте Смольного.
Защиты при производстве работ потребуют деревья, растущие в зонах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП, то есть садах и скверах), в зонах уличного озеленения и «зеленки», находящейся на участках, используемых госучреждениями. Исключение: работы при аварийных ситуациях.
Какие обязательные требования введут для защиты деревьев:
- Ограждать деревья сплошными щитами высотой не менее 2 метров в зоне производства работ. Щиты должны располагаться треугольником на расстоянии не менее полуметра от ствола.
- Устраивать деревянные настилы вокруг ограждающих треугольников радиусом полметра.
- При мощении и асфальтировании будет необходимо оставлять вокруг деревьев свободные пространства диаметром не менее 2 метров.
- Вводится запрет на изменения вертикальных отметок проезжих частей, велосипедных дорожек, сопряжений поверхностей, пешеходных коммуникаций по сравнению с существующими более чем на 5 см. Если же засыпка или обнажение корней неизбежны, необходимо организовать устройства для сохранения условий роста деревьев.
При работах в зоне корневой системы деревьев и кустарников необходимо опускаться ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), чтобы не повредить корни. Исключение: работы на инженерных коммуникациях, которые уже расположены в зоне основных скелетных корней.
Проект корректировки правил благоустройства был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.