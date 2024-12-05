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Куда пойти учиться? Проголосуйте за один из десяти вариантов

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Помните, мы просили вас помочь нам выбрать лучших в номинации «Учебное заведение года»? На основе ваших голосов мы отобрали десятку финалистов. И теперь просим вас отдать голос за одного из претендентов, который получит звание лучшего.

«Учебное заведение года» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. Претендовать на попадание в финал могла любая образовательная организация Петербурга и Ленобласти. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

  • Академический университет им. Ж. И. Алферова

  • Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова

  • НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

  • Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

  • Санкт-Петербургский медико-социальный институт

  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

  • СПб ГБПОУ «Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем»

  • ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

  • Школа Priviata

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? В каком из этих учебных заведений вам, вашим друзьям и близким доводилось с радостью и гордостью учиться? Или вы как раз сейчас выбираете свой образовательный путь? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того, чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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