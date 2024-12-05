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Власть Потенциальный глава Пентагона пообещал бросить пить, если получит пост

Потенциальный глава Пентагона пообещал бросить пить, если получит пост

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7 комментариев

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет от избранного президента США Дональда Трампа пообещал прервать злоупотребление спиртным, если его утвердят на должность. Об этом пишет издание The Hill.

Против ведущего Fox News и бывшего военного Пита Хегсета выступил ряд сенаторов-республиканцев. Причиной этого стали не только слухи о возможных проблемах с алкоголем, но и обвинения в непристойном поведении.

В сенате отметили, что Хегсету предстоит «сложный путь», при этом некоторые из республиканцев признали его кандидатуру достойной.

13 ноября стало известно, что Трамп выдвинул на должность главы Пентагона Пита Хегсета. Как рассказал в беседе с «Фонтанкой» сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин, Пит Хегсет никогда не занимал высоких должностей в вооруженных силах или в какой-либо лоббистской структуре, его можно воспринимать как «внешнего» человека — по отношению к американскому ВПК в первую очередь. Он также выразил сомнение в том, что кандидатуру Хегсета поддержат в сенате.

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Комментарии
7
Карабас Барабас
54 минуты
Видимо, если не получит - сопьётся.
Cashmare
54 минуты
"я больше не буду! но и меньше тоже не буду!"
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